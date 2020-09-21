Москва, , 10:26 — REGNUM Поручение определить сроки поставок в Белоруссию вакцины от коронавирусной инфекции российского производства «Спутник V» дал правительству РФ президент России Владимир Путин. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания с членами правительства, обнародованном на сайте Кремля.

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«Определить сроки поставок вакцины «Спутник V» в Республику Белоруссия. Доклад — до 15 октября 2020 года», — говорится в перечне.

Также глава государства распорядился, чтобы правительство РФ рассмотрело вопрос об участии белорусской стороны в пострегистрационном клиническом исследовании указанной российской вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 сентября в Белоруссии было в общей сложности выявлено 75 674 подтвержденных случая заражения коронавирусом.