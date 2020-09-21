Париж, , 10:23 — REGNUM Глава французской партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон в своем интервью каналу BFM TV заявил, что официальный Париж «ничего не подготовил ко второй волне» SARS-CoV-2 и что это может спровоцировать хаос стране.

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Выступая в воскресенье, 20 сентября, на телеканале, Меланшон с сожалением отметил нехватку мест и персонала для ухода за больными в медицинских учреждениях Франции.

«Никто ничего не подготовил ко второй волне», — резюмировал политик.

Он также высказал предположение о стремлении властей «позволить населению самостоятельно приобрести иммунитет, заразившись коронавирусом, чтобы оно выработало антитела, и тогда пандемия пойдет на спад, как если бы это была просто вспышка гриппа».

«Это попахивает хаосом», — добавил лидер «Непокоренной Франции».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября министр здравоохранения Франции Оливье Веран объявил об ужесточении мер по борьбе с SARS-CoV-2 в нескольких крупных городах страны.

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