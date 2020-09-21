Ярославль, , 10:09 — REGNUM Главным врачом санатория «Ясный зори», принадлежащего мэрии Ярославля, назначен Валентин Карбаинов. Об этом сообщает официальный сайт мэрии.

Санаторий «Ясные зори» Yasn-zori.ru

Ранее Валентин Карбаинов возглавлял Тутаевскую центральную районную больницу, а до этого — Даниловскую ЦРБ. Около года назад он покинул пост главврача Тутаевской ЦРБ.

Андрей Шошин, бывший главным врачом «Ясных зорей» с 2018 года, уволился по собственному желанию еще в июле. Городские власти объявили конкурс на должность главного врача муниципального санатория, по результатам которого и был назначен Карбаинов.

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