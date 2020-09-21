Смоленск, , 10:09 — REGNUM Ряд кадровых перестановок в составе администрации Смоленской области произвёл губернатор Алексей Островский, сообщили ИА REGNUM 21 сентября в пресс-службе администрации области.

Так, распоряжением губернатора на пост первого заместителя главы администрации с 21 сентября назначен Константин Никонов, он будет координировать и контролировать деятельность департаментов по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству; по транспорту и дорожному хозяйству; по энергетике, энергоэффективности и тарифной политике; по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания.

Также утверждены в должностях заместитель губернатора — руководитель аппарата администрации Смоленской области Юрий Свириденков; заместитель губернатора Алексей Стрельцов; заместитель губернатора Полина Хомайко; заместитель губернатора Вита Хомутова; — заместитель нубернатора Юрий Пучков; заместитель губернатора Дмитрий Шалаев. И.о. заместителя губернатора назначен Руслан Смашнев.

С 21 сентября начальником департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию назначен Александр Царев. Андрей Карамышев возглавил Главное управление ветеринарии Смоленской области, до этого оба работали с приставками «и. о.». Исполняющим обязанности начальникадДепартамента Смоленской области по внутренней политике назначен Игорь Борисенко, Правового департамента Смоленской области — Александр Хорьков.

Губернатор Смоленской области Алексей Островский 18 сентября вступил в должность. Первым кадровым решением было назначение представителем Смоленской области в Совете Федерации Нины Куликовских, она сменила Франца Клинцевича.