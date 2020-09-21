Варшава, , 10:08 — REGNUM 20 сентября в Варшаве состоялось ежегодное уличное шествие в защиту традиционных ценностей. В этом году участники марша вышли с лозунгом «Вместе защищать семью». Об этом передает Dziennik.

Мероприятия началось в полдень и проходило в форме уличной демонстрации. Участники двигались от Замковой площади до базилика Святого Креста на Краковском Предместье. Традиционным организатором данного мероприятия выступает Центр жизни и семьи — организация, выступающая с консервативных и религиозных позиций.

В акции 20 сентября принял участие президент Польши Анджей Дуда, являющийся членом правой консервативной партии «Право и справедливость», которой близки идеи мероприятия.

«Каждый год марш за жизнь и семью — это демонстрация приверженности семейных ценностей со стороны польской общественности. В связи с недавними инцидентами и нападками на христианские ценности со стороны левых активистов, участники нашей демонстрации обращаются к властям с просьбой изменить законодательство для большей защиты религиозных и национальных чувств», — сказал Павел Оздоба, руководитель Центра жизни и семьи.