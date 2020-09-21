Тбилиси, , 10:06 — REGNUM Установка заграждений на границах Грузии с Абхазией и Южной Осетией, которую Тбилиси называет «бордеризцией», будет остановлена в случае победы на выборах партии «Единая Грузия». Об этом, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», заявила на брифинге Нино Бурджанадзе.

«Я могу предпринять конкретные шаги, чтобы на первом этапе остановить «незаконную бордеризацию» на территории Грузии, а на следующих этапах сделать все для того, чтобы убрать проволочные заграждения с территории страны», — заявила Бурджанадзе.

Она также упрекнула действующую власть в том, что та не противодействует установке заграждений на границах, а только делает заявления о новых случаях «бордеризации».

Напомним, Сухум и Цхинвал на своей территории проводят работы по установке пограничных заграждений для предотвращения случаев нарушения границы со стороны Грузии. В Тбилиси называют эти действия «незаконными» и сообщают о каждом случае проведения данных работ в Миссию наблюдателей Евросоюза.

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