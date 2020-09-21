Могадишо, , 10:11 — REGNUM Президент Сомали Мохаммед Абдуллахи Мохаммед назначил нового премьер-министра через несколько часов после заключения соглашения с региональными лидерами о ходе проведения выборов в следующем году. Об этом передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на заявление администрации президента Сомали.

В соответствии с заявлением, на пост премьер-министра был назначен Мохаммед Хусейн Робле. Президент Мохаммед «пожелал ему усердно выполнять свои обязанности и задачи», сообщили в администрации.

Напомним, что бывший премьер-министр Хасан Али Хайр был снят с должности членами парламента в июле за то, что он не смог обеспечить проведение полноценных демократических выборов, которые должны были состояться до февраля 2021 года.

Правительство в Могадишо, поддерживаемое иностранными государствами, вело затяжные переговоры с федеративными государствами Сомали о ходе проведения парламентских и президентских выборов. Однако этот процесс был задержан политической борьбой между президентом, более известным под своим прозвищем Фармаджо, и региональными лидерами страны.

Правительство Сомали поставило перед собой цель провести свои первые с 1969 года полностью «демократические прямые всеобщие выборы» вместо сложной системы голосования.

Однако по новому соглашению, заключенному президентом, пятью региональными лидерами и мэром Могадишо, такое голосование будет технически невозможно провести до истечения полномочий парламента Сомали в ноябре и полномочий Фармаджо в феврале.

В официальном коммюнике участники переговоров заявили, что делегаты от многочисленных кланов Сомали изберут 275 депутатов нижней палаты, члены которой, в свою очередь, проголосуют за президента. Хотя установленный процесс и повторит последние выборы, проведенные в 2017 году, он, по мнению экспертов, обеспечит большую инклюзивность: за президента проголосуют 27 775 делегатов — почти вдвое больше, чем в прошлый раз. Остается неясным, какую роль будет играть независимая избирательная комиссия страны, поскольку федеральные правительства и правительства штатов назначат свои собственные агентства для наблюдения за выборами.