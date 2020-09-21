Стокгольм, , 10:10 — REGNUM Вскоре действующий лидер «левых» Йонас Шёстедт уйдет в отставку и оставит политику. На место преемника уже прочат партийного функционера Ноошу Дадгостар. Однако повлияет ли смена руководства «левых» на внутреннюю политику, в частности на их сотрудничество с третьей крупнейшей по количеству занимаемых мест в парламенте Швеции партией «Шведские демократы»? Об этом 21 сентября сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Как отмечают журналисты, «уходящий Шёстедт оставит после себя партию, которая скатилась слишком далеко вправо». Так, например, в течение действующего созыва Риксдага «левым» уже не раз совместно с «Христианскими демократами» и «умеренными» удалось блокировать законопроекты правительства, контролируемого «социал-демократами» и «зелеными». Однако у трех партий ничего бы не вышло, если бы они не получили голоса «Шведских демократов». В свою очередь Дадгостар не считает, что поддержка при голосовании каким-либо образом является синонимом того, что две стороны сотрудничают.

«Мы вносим свои законопроекты. Мы не ведем переговоры со «Шведскими демократами», они голосуют ровно так, как того хотят. Но для нас важно, чтобы мы добивались реализации именно тех политических законопроектов, принятия которых ожидают наши избиратели, — заявила Дадгостар.

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