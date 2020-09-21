Москва, , 10:01 — REGNUM Постановление о выделении 3,9 млрд рублей на строительство радиологического центра при НМИЦ имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Об этом 21 сентября сообщается на сайте российского правительства.

Медобслуживание Иван Шилов © ИА REGNUM

«На создание радиологического центра при Национальном медицинском исследовательском центре имени В.А. Алмазова в Санкт-Петербурге будет выделено 3,9 млрд рублей», — говорится в сообщении и уточняется, что постановление соответствующего содержания подписано Мишустиным.

Также указывается, что комплекс площадью 8500 кв. м запланировано построить в период с 2020 по 2023 год, а первых пациентов он сможет принять в 2024 году.

Кроме этого, сообщается, что центр будет оснащён «современным оборудованием для производства радиофармацевтических препаратов, гибридными сканерами для диагностики онкологических заболеваний, коечным фондом для радионуклидной терапии» и что в нём будет также будет создан научно-образовательный центр, где будут обучать специалистов в сферах радиологии, онкологии, радиохимии и медицинской физики.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября стало известно, что на сохранение стабильности системы и обеспечение социальных обязательств в РФ будут направлены 350 млрд рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) России.