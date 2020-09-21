21 сентября 2020 | Время чтения 11 мин

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 14 – 20 сентября 2020 года стали: папа Франциск призывает сделать вакцину от коронавируса доступной для всех; Саррадж и ситуация с урегулированием конфликта в Ливии; кто выиграл от переговоров в Дохе по Афганистану; католики США требуют от Израиля равного отношения; Асад вернул францисканцам Колледж Святой земли; появится ли «национальная немецкая Католическая церковь».

Станислав Стремидловский, , 09:56 — REGNUM Лекарства должны быть доступными для всех. Как передает Vatican News (Ватикан), об этом папа Римский Франциск говорил во время приема волонтеров и членов итальянского фонда Banco Farmaceutico, который проводит День сбора лекарств для самых бедных. С этической точки зрения, если болезнь можно вылечить с помощью лекарства, оно должно быть доступно каждому, подчеркнул понтифик. В мире слишком много взрослых и детей умирают из-за нехватки лекарств и вакцин, доступных в других регионах; всем известна опасность «глобализации безразличия». В качестве альтернативы папа предложил «глобализацию лечения», то есть расширение доступа к тем лекарствам, которые могут спасти множество жизней во всех группах населения; однако для этого необходимы единые и всеобщие усилия. Он выразил надежду, что научные исследования смогут постоянно предлагать решения для старых и новых проблем. Труд многих ученых бесценен и является «замечательным примером того, как человеческие исследования и интеллект могут развивать новые пути исцеления». Как подчеркнул Франциск, «печально, если в предоставлении вакцины приоритет будет отдаваться самым богатым или вакцина станет собственностью той или иной нации, а не всех народов. Она должна быть универсальной, для всех».

Пресса Ватикана Иван Шилов © ИА REGNUM

Консервативные христиане отворачиваются от президента США Дональда Трампа, сообщает KATHPRESS (Вена, Австрия). В прошлом Джон Карр всегда был осторожен с рекомендациями во время выборов. В духе директивы «Верное гражданство», в создании которой он сыграл ключевую роль в качестве главного советника Конференции католического епископата США (USCCB). С 1976 года для американских католиков директива является своего рода зеркалом «политической совести». Сейчас Карр говорит, что поддерживает кандидата-демократа Джо Байдена, и объясняет это «серьезными моральными соображениями». Его заявление говорит об отказе белых католиков голосовать за президента, на твердую поддержку которых тот рассчитывает. Согласно опросам центра Pew, в 2016 году Трамп набрал около 60% голосов в этом кластере. Поскольку они являются самой многочисленной религиозной группой избирателей, потеря нескольких процентов в день выборов будет иметь значение. В колеблющихся штатах в 2016 году за Трампа проголосовал 81% католиков и евангелистов. Сегодня здесь Байден опережает президента на 16%. В целом по стране кандидат-демократ в кластере католиков и евангелистов лидирует с преимуществом в 11%. При этом аналитики сходятся во мнении, что Байдену не нужно получить большинство в консервативном христианском лагере. Если он отнимет у Трампа несколько процентов, этого может быть достаточно, чтобы в Белом доме поменялся хозяин.

Джо Байден Center for American Progress Action Fund

15 сентября Израиль, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн в торжественной обстановке под самодовольным взглядом Трампа и в присутствии его ближайших советников подписали «Соглашение Авраама», пишет Terrasanta.net (Милан, Италия). Акт заявляет о признании двумя странами Персидского залива еврейского государства и устанавливает официальные отношения между ними. Соглашение позиционируется как «мирное», хотя ОАЭ и Бахрейн никогда не воевали с Израилем. По словам присутствующего на церемонии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, это мир не только между лидерами, но и между народами. Не обязательно. Шиитское большинство Бахрейна, чувствительное к мнению Ирана, может не разделять мнение правящей в стране суннитской династии Аль-Халифа, которая в 2011 году подавляла уличные демонстрации при вооруженной поддержке Саудовской Аравии и ОАЭ. Эксперты уверены, что другие страны Персидского залива, объединенные антагонизмом по отношению к Тегерану, сделают шаг навстречу Израилю. Возможно, это будет Саудовская Аравия. Хотя Эр-Рияд декларирует, что соглашения не будет без заключения мира с палестинцами, не секрет, что саудовцы сотрудничают с кабинетом Нетаньяху.

Заявление главы ливийского Правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сараджа о намерении в конце октября после переговоров в Женеве о новом правительстве страны уйти в отставку является своего рода ультиматумом ливийским силам и иностранным державам, рассказывает L'Osservatore Romano (Ватикан). По мнению различных экспертов и аналитиков, Сарадж пошел на такой шаг, чтобы подстегнуть переговорный процесс и найти решение ливийского кризиса уже к октябрю. Заявление премьера дестабилизировало политическую сцену в Ливии, создав неопределенность и возможность новых столкновений между претендентами на власть, а также ополченцами Триполи и Мисраты. Альтернативой негативным сценариям является урегулирование конфликта до выборов в США. Не случайно 5 октября созывается международный саммит по Ливии, своего рода Берлинская конференция — 2. В ходе переговоров помимо интересов трех ливийских региональных фракций (Триполитания, Киренаика и Феццан) необходимо будет учитывать также позиции Турции, Египта, ОАЭ и России.

Переговоры в Дохе по Афганистану стали предметом беседы L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия) с директором аналитической группы Start InSight Клаудио Бертолотти. Переговоры с благословения США между афганским правительством и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начались 14 сентября в Катаре. Заявленная цель — положить конец двум десятилетиям войны, унесшей тысячи жизней и приведшей к появлению миллионов беженцев. Но это не «диалог о мире», говорит Бертолотти, а попытка найти опосредованное решение или компромисс. По его словам, «афганский компромисс — вовсе не то, что делает всех одинаково удовлетворенными, он делает всех одинаково неудовлетворенными». Трудно найти грань между «теократическим видением» талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «демократическим видением» правительства. Фактически, поясняет итальянский аналитик, «афганское правительство должно принять соглашение между США и «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) от 29 февраля, которое предписывало освобождение заключенных талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), содержащихся в тюрьмах». Отсюда следует, что переговоры в Дохе направлены на «признание того, чего талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) достигли за два десятилетия войны». Бертолотти подчеркивает: «Трамп пошел на все, о чем талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могли просить». И в итоге афганское правительство обязано говорить с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), получившими «благословение США». Кабулу будет предложено отступить назад, в первую очередь по вопросу разделения власти и передачи контроля над территорией. Сегодня не менее 40% Афганистана контролируется талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и связанными с ними группировками. Еще одним ключевым моментом правительства станет вопрос производства опиатов и торговли ими, которые составляют 60% доходов талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Поэтому, отмечает итальянский аналитик, «настоящие победители в этой войне — талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», которые играют на желании Трампа как можно скорее вывести американских военных из Афганистана, хотя Пентагон рекомендует частично остаться в этой стране.

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

Святой престол возобновляет призыв к мирному и справедливому урегулированию общественно-политической ситуации, сложившейся в Белоруссии после выборов, информирует Vatican News (Ватикан). Об этом заявил постоянный наблюдатель при Женевском отделении ООН архиепископ Иван Юркович, выступая на 45-й сессии Совета по правам человека. Юркович призвал к «искреннему диалогу, отказу от насилия и уважению справедливости и прав». Он напомнил об ощутимой заботе папы Франциска обо всей Белоруссии и поместной Католической церкви, которая нашла выражение во время молитвы Angelus 16 августа и была подтверждена недавним визитом в страну секретаря Святого престола по отношениям с государствами архиепископа Пола Галлахера. Надеясь на «более глубокое понимание миссии Церкви и той роли, какую она играет в содействии социальному примирению и сплоченности общества», Юркович призвал к тому, чтобы демонстрации носили мирный характер, чтобы был выслушан голос народа и соблюдены его права. «Стремясь к мирному и быстрому урегулированию продолжающейся напряженности, Святой престол остается открытым для любых дальнейших обсуждений, которые могут привести к необходимому миру», — заявил в конце выступления архиепископ.

После смерти члена Верховного суда США президент Трамп дал понять, что вскоре предложит ей замену и это будет женщина, сообщает Catholic News Agency (Инглвуд, США). Одним из фаворитов является Эми Кони Барретт, католичка, мать семерых детей. В 2017 году она была назначена судьей Апелляционного суда седьмого округа. Во время обсуждения ее кандидатуры в Сенате США сенаторы-демократы выразили неудовольствие католической верой Баррет в контексте будущего участия ее в делах об абортах и однополых браках. Движения в защиту жизни, напротив, приветствовали ее утверждение судьей.

Американские католики потребовали от Израиля равного отношения, передает National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США). Они выразили удивление тем, что группе евангелистов из США выдали визы, чтобы они смогли приехать в Израиль для помощи с уборкой винограда в поселениях на Западном берегу, в то время как католические группы не могут получить израильские визы для волонтеров и сотрудников под предлогом пандемии коронавируса. Отмечается, что многие католические больницы, школы, дома престарелых и инвалидов, клиники и социальные центры в Израиле в значительной степени зависят от добровольцев, которые приезжают из католических общин по всему миру, особенно США и Европы. Многие католические учреждения, работающие в еврейском государстве, оказывают помощь не только христианам, но также мусульманам и иудеям.

Национальная конференция темнокожих сестер (NBSC) заявляет, что Католическая церковь в США мало сделала против «греха расизма», информирует Crux (Денвер, США). NBSC отмечает, что «грех расизма» все еще «жив и здоров в Католической церкви сегодня». Сестры считают, что это происходит «с тех пор, как первые католики ступили на этот континент, вооруженные папскими буллами, санкционирующими и благословляющими порабощение африканцев и оттеснение коренных народов с их земель — все во имя христианства». Это продолжалось и после, когда черные католики терпели «расизм, сегрегацию, законы Джима Кроу, бесправие, жестокость полиции, социально-экономическое неравенство». Но церковное начальство по большей части молчало. Даже во время нынешних расовых волнений, утверждают сестры, «очень немногие епископы высказались в поддержку мирных демонстраций движения Black Lives Matter; очень немногие обличили расизм и лицемерие многих белых католических священников и мирян. К сожалению, руководство Церкви не рассматривает убийство чернокожих людей на улицах наших городов теми, кто поклялся служить и защищать, как проблему защиты жизни». Каждый год десятки тысяч католиков собираются в Вашингтоне на демонстрации против абортов. Сестры задаются вопросом: а когда «десятки тысяч католиков соберутся, чтобы выразить протест против греха расизма?»

Католики США

Президент Сирии Башар Асад вернул Колледж Святой земли в Алеппо францисканцам, рассказывает Agenzia Fides (Ватикан). Некогда этот исторический оплот стражей Святой земли был национализирован сирийскими властями. Колледж играл важную роль с момента основания, будучи школой, где многие врачи, инженеры, политики и активисты получили свои дипломы, а также являлся важным центром христианского присутствия в Сирии. В письме Асаду францисканцы поблагодарили его и просили «Бога даровать все свои милости его превосходительству президенту, потому что он почтил нас этим дорогим всем нашим сердцам даром». В настоящее время в Сирии служат 15 францисканцев.

Кельнский кардинал Райнер Мария Вёльки предупреждает об опасности раскола и появления «национальной немецкой Католической церкви», пишет Kath.net (Линц, Австрия). Его беспокоит ход обсуждения синодального процесса в Германии, в частности идеи обсудить женское священство. По мнению кардинала, тут не о чем говорить, поскольку этот вопрос уже был решен отрицательно папами Иоанном Павлом II и Бенедиктом XVI, что подтверждал нынешний понтифик. Вёльки разделяет стремление отстаивать достоинство женщин и противодействовать злоупотреблению властью со стороны священников. Однако, по его словам, решение в обоих случаях не в женском священстве.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; британского католического портала The Tablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; французского католического журнала Famille Chrétienne; сети азиатских католических информационных агентств UCA News; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; портала Католической церкви в Белоруссии Catholic.by; Информационный ресурс Украинской греко-католической церкви; украинского католического портала CREDO; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».