Москва, , 09:54 — REGNUM На полигон Капустин Яр в рамках командно-штабных учений «Кавказ-2020» десантируются более 1000 военнослужащих Воздушно-десантных войск, заявили в Министерстве обороны РФ.

«Основные действия воздушно-десантных войск развернутся на полигоне Капустин Яр, где будет десантировано более 1000 человек личного состава», — сообщили в оборонном ведомстве.

Также сообщается, что десантируется более 100 единиц боевой и спецтехники из более чем 50 самолётов. Впервые будут использоваться парашютные системы ПБС-950У и МКС-350, разработанные для боевой техники, уточнили в Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, военные учения состоятся в период с 21 по 26 сентября, к ним привлечены соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, соединения ПВО, ВМФ, а также специальных войск (Росгвардии и МЧС). Всего в стратегическом командно-штабном учении (СКШУ) «Кавказ-2020» будут задействованы около 80 тысяч человек.

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