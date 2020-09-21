Стокгольм, , 10:05 — REGNUM Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен больше не является лидером партии, пользующимся наибольшим доверием среди избирателей. Эту позицию вместо главы «Социал-демократов» занял лидер «Левых» Йонас Шёстедт. Об этом со ссылкой на результаты опроса Novus 20 сентября сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Так, в период с июня по сентябрь 2020 года доверие к лидеру левой партии Шёстедту увеличилось с 34 до 36%. Это означает, что Лёвен уступил своему конкуренту первое место в рейтинге доверия, так как премьер-министр вызвал доверие у 35% респондентов, по сравнению с 40% в июне.

«Высокий уровень доверия к лидеру партии не означает автоматически, что это самая влиятельная партия. То, что Шёстедт находится на вершине, не связано с тем фактом, что его политике симпатизируют больше всего. Дело в том, что избиратели чувствуют, что они понимают его позицию», — объяснил генеральный директор Novus Торбьёрн Шёстрём.

Лидер «Умеренных» Ульф Кристерссон по-прежнему находится на третьем месте (32%), далее идут лидер «Христианских демократов» Эбба Буш (29%), лидер «Шведских демократов» Джимми Окессон (27%), лидер «Центристов» Анни Лёф (24%) и лидер «Зеленых» Исабелла Лёвин (11%). Последнюю строчку заняла глава «Либералов» Нямко Сабуни, — ей доверяют только 8% респондентов.

В опросе, проведенном социологами из Novus в период с 10 по 16 сентября, приняли участие 1 047 человек. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: «Насколько вы доверяете каждому из перечисленных лидеров партий?».

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