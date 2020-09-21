Стокгольм, , 10:04 — REGNUM Согласно недавнему социологическому опросу, действующему лидеру «левых» Йонасу Шёстедту из всех других глав парламентских партий шведские избиратели доверяют больше всего. Однако вскоре политик уйдет на пенсию, а своего нового лидера члены партии изберут в конце октября. О том, кто является самым вероятным преемником Шёстедта, 21 сентября сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Нооши Дадгостар, будучи единственный кандидатом, скорее всего, будет избрана следующим лидером шведских «левых». Как отмечают журналисты, «уходящий Шёстедт оставит после себя партию, которая скатилась слишком далеко вправо». Ведь политику «левых» в чем-то даже поддерживали правые «Шведские демократы».

«Я, конечно, смиренно отнесусь к тому, если меня все же изберут, что наш бывший лидер партии пользовался такой популярностью. Это ведь хорошо только для нашей партии», — прокомментировала Дадгостар, которая пообещала в эфире телеканала SVT сохранить «Левую партию» действительно левой.

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