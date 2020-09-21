Нумеа, Франция, , 10:10 — REGNUM В Новой Календонии, являющейся заморской территорией Франции, началась официальная кампания по обретению независимости. Об этом в понедельник, 21 сентября, сообщает Le Figaro.

Второй референдум о выходе из состава Французской Республики состоится в Новой Каледонии 4 октября 2020 года. По итогам прошлого референдума, состоявшегося 4 ноября 2018 года, сторонники сохранения Новой Каледонии в составе Франции набрали 56,7%.

4 октября 180 тысяч избирателей, по данным Управления Верховного комиссара Новой Каледонии, ответят на тот же вопрос, который был им задан в 2018: «Хотите ли Вы, чтобы Новая Каледония обрела полный суверенитет и стала независимой?». В случае, если большинство жителей заморской территории ответят «нет», власти смогут провести еще один, третий, референдум в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, Лоялистский фронт Новой Каледонии, выступающий против провозглашения независимости от Франции, потребовал предоставления административно-территориальному образованию «особого статуса» в составе страны.

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