Киев, 21 сентября 2020, 09:51 — REGNUM Ученики «украинизированных» русских школ на Украине столкнулись с нехваткой учебников. Об этом написал депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский 20 сентября в своём Telegram — канале.
Парламентарий рассказал о том, как учителя выходят из положения:
Бужанский напомнил о том, как его коллеги по фракции отказались поддержать законопроект об отсрочке окончательной украинизации русских школ, а также предложил подумать о качестве подобного образования.
Напомним, с 1 сентября 2020 года на Украине окончательно запретили получать образование на русском языке.
По мнению украинского политолога Руслана Бортника, Украина является разделённой страной, а политика насильственной «украинизации» образования навредит самому украинскому образованию.
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