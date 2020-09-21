Киев, , 09:51 — REGNUM Ученики «украинизированных» русских школ на Украине столкнулись с нехваткой учебников. Об этом написал депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский 20 сентября в своём Telegram — канале.

Парламентарий рассказал о том, как учителя выходят из положения:

«Учитель берёт русскоязычный учебник, и читает задание, пытаясь синхронно переводить его на украинский [язык]. Дети, при этом, держат перед глазами русскоязычный текст».

Бужанский напомнил о том, как его коллеги по фракции отказались поддержать законопроект об отсрочке окончательной украинизации русских школ, а также предложил подумать о качестве подобного образования.

«Вы «молодцы», уверен, родители детей вас (депутатов Рады — ИА REGNUM) «тепло» вспоминают», — подытожил парламентарий.

Напомним, с 1 сентября 2020 года на Украине окончательно запретили получать образование на русском языке.

По мнению украинского политолога Руслана Бортника, Украина является разделённой страной, а политика насильственной «украинизации» образования навредит самому украинскому образованию.

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