Магас, , 09:46 — REGNUM На военном аэродроме в Северной Осетии приземлился ИЛ-76 с 270 российскими военнослужащими на борту, которые выполняли поставленные перед ними задачи в Сирийской Арабской Республике. Военные полицейские 58-й общевойсковой армии Южного военного округа прибыли в место своей постоянной дислокации в станицу Троицкая в Ингушетии, сообщили 21 сентября в пресс-службе округа.

В Сирии полицейские батальона обеспечивали безопасность при проведении гуманитарных акций и сопровождении российско-турецкого военного патруля на севере Сирии. На родной земле их встретили представители Главного управления военной полиции Минобороны РФ, командования 58-й общевойсковой армии ЮВО. В торжественном мероприятии приняли участие представители органов власти, ветераны вооруженных сил, общественники, родные.

Состоялось награждение ведомственным наградами, к которым были представлены около 50 человек, при этом 17 военных получили высшие награды, передает ТК Звезда. Телеканал также сообщил, что 14 июля при подрыве российско-турецкого патруля в Идлибе пострадали трое военнослужащих из Ингушетии.