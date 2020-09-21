Ростов-на-Дону, , 09:30 — REGNUM Избранный большинством голосов избирателей губернатор Ростовской области Василий Голубев официально вступит в должность главы региона сегодня, 21 сентября. Инаугурация состоится в полдень, передаёт ИА REGNUM.

Губернатор принесёт присягу и официально вступит в должность в стенах Ростовского государственного музыкального театра. На сайте донского правительства запланирована прямая трансляция с места событий.

ИА REGNUM ранее сообщало, что Василий Голубев по результатам прямого волеизъявления граждан набрал 65,53% голосов. Его ближайший оппонент Евгений Бессонов, выдвинутый КПРФ, получил 17,63%. Третья позиция у Петра Пятибратова, представившего на выборах ЛДПР, — 7,72%%.

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