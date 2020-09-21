Москва, , 09:23 — REGNUM В постоянном представительстве Ингушетии при президенте РФ в Москве сменится руководитель. Ушел в отставку Алаудин Боков, занимавший этот пост в течение всего семи месяцев. Он написал заявление об уходе по собственному желанию, сообщили в пресс-службе представительства. При этом причина такого решения Бокова, не уточнена.

Известно, что временно исполнять обязанности постоянного представителя Ингушетии в Москве назначена Дина Ростова. Ранее она была первым заместителем Бокова.

Как сообщало ИА REGNUM, Алаудин Боков был назначен на должность постпреда Ингушетии при президенте РФ в Москве в конце февраля 2020 года. Он сменил на этом посту Магомед-Башира Мальсагова, который также написал заявление об уходе по собственному желанию.

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