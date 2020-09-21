Манила, , 09:23 — REGNUM Посольство Индонезии на Филиппинах временно закроют после того, как у одного из сотрудников обнаружили коронавирус, сообщает CNN Indonesia.

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«Посольство Индонезии в Маниле будет закрыто на три дня с 21 сентября 2020 года», — говорится в заявлении посольства Индонезии в Маниле.

В посольстве Индонезии в Маниле отметили, что сотрудник с положительным результатом теста на COVID-19 находится в хорошем состоянии и его заболевание протекает бессимптомно.

Напомним, по состоянию на 20 сентября 2020 года количество случаев заражения SARS-CoV-2 на Филиппинах достигло 283 460. Число погибших в стране также достигло 4930 человек.

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