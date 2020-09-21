Сеул, , 09:26 — REGNUM 18 сентября президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин вручил генералу Со Уку удостоверение о назначении на пост министра обороны. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации президента.

Глава государства призвал нового министра приложить все силы для выполнения своих обязанностей на посту, среди которых вопросы реформирования и передачи Сеулу оперативного контроля над войсками в условиях войны.

В своей инаугурационной речи министр Со Ук выразил намерение поддержать усилия властей по установлению мира на Корейском полуострове, выполняя межкорейские договорённости в военной сфере.

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