Вашингтон, , 09:14 — REGNUM Кандидат в президенты США от Демпартии Джозеф Байден оговорился и предсказал 200 млн умерших от COVID-19 в стране. Об этом 21 сентября сообщает телеканал Fox News.

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"Согласно оценкам (от COVID-19), скончается 200 миллионов людей — вероятно, до того, как я закончу этот разговор», — заявил Байден в ходе своего выступления перед избирателями.

При этом предполагается, что, вероятно, кандидат в президента США имел в виду 200 тысяч летальных исходов от нового заболевания, так общее население страны оценивается в 328 млн человек, и в случае, если бы прогноз Байдена был правильным, от COVID-19 скончалось бы около двух третей населения США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в США общее число подтверждённых случаев инфицирования SARS-CoV-2 превысило 6,8 миллиона.