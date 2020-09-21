Киев, 21 сентября 2020, 09:04 — REGNUM Некоторые пункты Минских соглашений следует изменить для продолжения процесса мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом заявил глава делегации Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), бывший президент Украины Леонид Кравчук 20 сентября в интервью «Радио Свобода» (СМИ — иностранный агент).
Кравчук напомнил, что ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила о том, что Минские договорённости не являются чем-то неприкосновенным, чем-то таким, что нельзя изменить.
По его словам, во-первых, следует изменить статус России. В данный момент РФ является наблюдателем, а не участником конфликта в Донбассе. Это, как указывает Кравчук, снимает с неё некую «ответственность» за происходящее.
Во-вторых, глава украинской делегации в ТКГ считает, что Украина должна сначала получить контроль над границей между Донбассом и Россией. А затем проводить выборы на территории ДНР и ЛНР.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель Кравчука в украинской делегации в ТКГ Алексей Резников заявил, что вопрос о введении миротворцев в Донбасс отложен, но не снят с повестки дня окончательно.
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