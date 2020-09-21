Севастополь, , 09:08 — REGNUM Свыше 20 кораблей и катеров Черноморского флота вышли в море для участия в крупнейших стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020». Об этом сообщают 21 сентября «Вести. Севастополь».

В манёврах участвуют гвардейский ракетный крейсер «Москва», сторожевой корабль «Пытливый», малые ракетные корабли «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево», большие десантные корабли «Цезарь Куников», «Азов» и «Новочеркасск» и другие корабли.

В план учений включены поиск и обезвреживание мин условного противника, расчистка минных заграждений, уничтожение условных плавающих мин. В целом экипажам предстоит отработать манёвры и взаимодействие в составе тактических группировок войск. Учения проходят с 21 по 26 сентября.

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