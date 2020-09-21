Москва, , 08:48 — REGNUM Специалисты из Германии, Франции и Румынии с 21 по 25 сентября в рамках Договора по открытому небу выполнят наблюдательный полёт над Россией, заявил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

По его словам, полёт пройдёт на румынском самолёте АН-30. В ходе полёта российские специалисты на борту воздушного судна проконтролируют применение предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.

Как сообщало ИА REGNUM, Договор по открытому небу, который Россия ратифицировала в 2001 году, предполагает эпизодические взаимные облеты территорий стран-участниц для увеличения доверия и открытости стран в сфере вооружений и военной деятельности. Ранее Вашингтон заявил о готовящемся выходе из договора из-за якобы имевших место со стороны Москвы нарушений.

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