Минск, , 08:45 — REGNUM Белоруссия и Россия намерены активизировать работу по некоторым интеграционным «дорожным картам». Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

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По его словам, импульс этой работе может придать заседание Группы высокого уровня, проведение которого намечено на сентябрь.

Рапота добавил, что после подготовки «дорожных карт» в силу разных обстоятельств «образовалась некая пауза».

«И вот только сейчас, скажем, по некоторым «дорожным картам» — поскольку решение не принято, поэтому я не называю — предложено активизировать деятельность, — подчеркнул госсекретарь. — У нас предстоит в этом месяце заседание Группы высокого уровня, и, возможно, она придаст дополнительный импульс работе над этими «дорожными картами».

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Рапота отметил, что все «дорожные карты» направлены на создание лучших условий для граждан России и Белоруссии в различных отраслях деятельности, таких как медицинское обеспечение, страхование, налогообложение. Их подготовка, по словам госсекретаря, представляет собой большую экспертную и полезную работу, которая «позволяет заглянуть в будущее или подумать о том, что бы можно было сделать, чтобы отношения двух государств приобрели более широкие масштабы».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Минск и Москва вели интенсивные переговоры об углублении экономической интеграции в формате Союзного государства. Правительства выработали и согласовали «дорожные карты», однако президент Белоруссии Александр Лукашенко наложил вето на их подписание. В частности, речь идёт о нефтегазовых контрактах с Россией.

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