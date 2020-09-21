Вашингтон, , 08:43 — REGNUM Посол Индонезии в США Мухаммад Лютфи вручил верительную грамоту президенту США Дональду Трампу в Белом доме, сообщает Antara.

Во время мероприятия посол Мухаммад Лютфи передал теплые приветствия от народа и президента Индонезии Джоко Видодо главе США.

Дональд Трамп заявил, что Индонезия является ключевым партнером США, и передал свои теплые приветствия президенту и народу Индонезии.

Посол Мухаммад Лютфи подчеркнул важность хороших отношений между двумя странами и вклад в укрепление различного двустороннего сотрудничества и партнерства между Индонезией и США, особенно во время пандемии.

«Как посол Индонезии в США, я полон решимости развивать сотрудничество между государствами в преодолении пандемии и ускорении экономического восстановления в эти трудные времена», — отметил Мухаммад Лютфи.

«Моя стратегическая цель — вывести двусторонние отношения между Индонезией и США на более высокий уровень, в первую очередь для содействия укреплению двусторонней торговли и инвестиционного сотрудничества между Индонезией и США путем дальнейшего изучения потенциала, который все еще широко открыт», — добавил новый посол Индонезии в США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительства США и Индонезии заключили соглашение о сотрудничестве в сфере финансирования инфраструктуры и развития рынка.

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