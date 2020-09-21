Киев, , 08:42 — REGNUM Вопрос введения миротворцев в Донбасс был отложен, но не снят с повестки дня окончательно. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников в эфире телеканала «Прямой».

Он отметил, что миротворческая миссия в Донбассе могла бы стать предметом обсуждения на встрече лидеров стран «Нормандской четвёрки».

Резников добавил, что введение миротворцев в Донбасс ранее обсуждалось украинскими дипломатами в Совбезе ООН. Спор шёл вокруг того, каков будет характер миссии — установление мира или его поддержание, а также, где будут находиться миротворцы — на линии разграничения или на границе Донбасса и РФ.

«Был спор двух позиций. Конечно, украинская сторона пыталась максимально получить, российская — минимально, и где-то посередине теоретически могли сойтись, но что-то не помогло», — отметил украинский чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский завершит войну в Донбассе до конца срока своего президентского срока.

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