Кигома, Танзания, , 08:38 — REGNUM Недавно избранный президент Бурунди Эварист Ндайишимийе совершил свой первый визит за пределы страны с момента вступления в полномочия. Об этом сообщает ВВС Swahili.

По информации репортеров, президент Ндайишимийе прибыл в Кигому в субботу, 19 сентября, с однодневным официальным визитом по приглашению президента Танзании Джона Магуфули.

«Мы обсудим [отношения] между нашими странами, которые являются соседними не только из территориальных соображений, нас объединяют отношения между нашими местными сообществами», — заявил Магуфули во время церемонии открытия Верховного суда Танзании в Кигоме.

По его словам, все импортные товары поступают в Бурунди через танзанийский порт Дар-эс-Салам. Он добавил, что ежегодно торговля между двумя странами оценивается в 201 миллиард танзанийских шиллингов.

Магуфули также отметил, что обсудит с лидером Бурунди возможность торговли добытыми в стране ископаемыми на танзанийском рынке в Кигоме, а также строительства совместного предприятия по промывке золота.

Со своей стороны, Ндайишимийе оценил вклад Танзании в борьбу за независимость Бурунди, участие в мирных переговорах и размещение на своей территории бурундийских беженцев.

«Танзанийцы — наши родители, поскольку они поддержали нашу борьбу за независимость и охраняют наших граждан», — заявил президент Бурунди.