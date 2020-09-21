Самара, , 08:19 — REGNUM Заместитель посла Индонезии в Российской Федерации Азис Нурвахьюди встретился с представителями туроператора «U-Ra Group Companies» в Самарской области для продвижения индонезийского туризма, сообщает Antara.

«Давайте отправимся в Индонезию, у нас есть много других туристических зон, помимо Бали, которые также обладают своей природной красотой и уникальностью», — заявил Азис Нурвахьюди.

Известно, что визит в Самару стал частью усилий посольства Индонезии в Москве по развитию сотрудничества в продвижении индонезийского туризма в потенциальных российских туристических регионах.

Помимо Бали, посольство Индонезии в Москве занимается продвижением 10 туристических зон «нового Бали».

«Мы хотим увеличить разнообразие 10-дневных туристических пакетов в Индонезии и знаем, что в Индонезии есть много других туристических зон, которые мы можем продавать здесь», — заявила владелец туроператора «U-Ra Group Companies» в Самарской области Ольга Лащенко-Макарян.

По случаю визита в Самару Азис Нурвахьюди также встретился с Алексеем Поповым, руководителем отдела международного сотрудничества Торгово-промышленной палаты Самарской области. На встрече речь шла о совместных усилиях по увеличению товарооборота между самарскими предпринимателями и Индонезией, а также об инвестиционных возможностях.

Во время визита в Самару Азис Нурвахьюди также встретился с индонезийскими студентами.

Как сообщало ИА REGNUM, правительства Соединенных Штатов и Индонезии заключили сотрудничество в сфере финансирования инфраструктуры и развития рынка.

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