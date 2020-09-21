Сеул, , 08:18 — REGNUM Начальником штаба сухопутных сил ВС Южной Кореи назначен генерал Нам Ён Син, ранее занимавший должность командующего сухопутными операциями. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба министерства обороны республики.

Нам Ён Син займёт новый пост вместо генерала Со Ука, который на прошлой неделе был назначен министром обороны.

«Являясь экспертом в области полевых операций и подготовки военных кадров, он обладает выдающимися способностями в вопросах управления», — говорится в сообщении военного ведомства о назначении 58-летнего генерала, который ранее также занимал ключевые должности в ВС республики, в том числе возглавляя управления обеспечения безопасности и специальных операций.

Новым назначен начальником штаба военно-воздушных сил назначен начальник управления стратегического планирования комитета начальников штабов генерал Ли Сон Ён.

Вступление генералов в новые должности состоится 22 сентября, после утверждения их назначения правительством.