Москва, , 06:30 — REGNUM Россия, лишенная своей исторической миссии лишается право на существование в мире, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Кургинян отметил, что Рим всегда ненавидел тех, кто мог конкурировать с ним за просвещение и цивилизацию. Он не ненавидел так никогда варваров, отметил, эксперт, добавив, что Рим всегда ненавидел тех, кто тоже претендовал на другую версию истории.

«В этом плане китайская версия цикличности или какая-нибудь архаика определенных территорий, фундаментализм будут пугать всегда Запад меньше, чем конкуренция за Историю. А поскольку теперь Запад отказывается от Истории и превращается в постисторическое пространство, он особенно ненавидит тех, кто продолжает отстаивать историчность как таковую. В этом смысле вопрос заключается в том, что мы не развиваемся, а в том, предъявим ли мы другое развитие, фундаментально другое, чем они», — заявил политолог.

Он добавил, что Россия не может уклониться от вмененной ей Историей мессианского образа своего существования. Не выдвигая свою стратегию и подстраивать под чужую, Россия просто-напросто теряет свое право на существование.