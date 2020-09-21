Москва, 21 сентября 2020, 06:30 — REGNUM Россия, лишенная своей исторической миссии лишается право на существование в мире, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Кургинян отметил, что Рим всегда ненавидел тех, кто мог конкурировать с ним за просвещение и цивилизацию. Он не ненавидел так никогда варваров, отметил, эксперт, добавив, что Рим всегда ненавидел тех, кто тоже претендовал на другую версию истории.
Он добавил, что Россия не может уклониться от вмененной ей Историей мессианского образа своего существования. Не выдвигая свою стратегию и подстраивать под чужую, Россия просто-напросто теряет свое право на существование.