Москва, , 06:21 — REGNUM На пути объединения Белоруссии и России должны быть сняты все существующие препоны частного характера, а на передний план должна выйти общая стратегия, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Создается комитет по развитию отношений между Белоруссией и Россией. Этот комитет носит стратегический характер. Прекращаются все частные бодания по поводу того, кому что нравится, кто хочет оттяпать отдельные экономические объекты, а кто мыслит стратегическими категориями. Вкладываются большие средства (и не только средства, но и политически-властный диалог осуществляется) и решается проблема. Никто не может сказать, что Белоруссия не является главной ставкой в нашей политической игре. Она стала главной ставкой, и эту ставку надо выиграть, потому что, проиграв ее, мы проиграем Россию», — заявил Кургинян.

По его словам, сегодня никто не имеет права говорить, что Белоруссия ничего не стоит и деньги давать ей нельзя, а лучше оставить их себе. Однако, в такой ситуации все кончается тем, что горизонты сужаются до Московской области, поскольку каждый регион начинает так говорить. Политолог отметил, что это преступный разговор, который должен быть прекращен немедленно.

«Александр Григорьевич сказал, что мы единый народ… Давайте подумаем, что из этого вытекает. Ведь из этого много вытекает!», — заявил Кургинян, сославшись на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко.