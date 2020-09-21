Бангкок, , 06:20 — REGNUM На площади Санам Луанг в Бангкоке ночью исчезла медная табличка, установленная накануне протестующими напротив Большого королевского дворца. Об этом в 21 сентября сообщает телеканал Tai PBS.

Кто извлёк её и залил место установки цементом, пока неизвестно. Отмечается, что ещё до закрытия площади в 22:00 люди продолжали фотографироваться на фоне таблички, а когда в 05:00 Санам Луанг открылась — её уже не было.

В воскресенье, 20 сентября, лидеры антиправительственного протеста, в рамках которого на площади Санам Луанг собралось более 80 тыс. человек, передали властям требования, в числе которых и требования реформы монархии. Также на площади напротив дворца была установлена медная пластина с надписью: «На этом месте народ выразил свою волю, заявив, что эта страна принадлежит ему, а не является собственностью монарха, как нас обманывали. 20 сентября 2020 года».

Установленная табличка была подобна той, которая с 1932 по 2017 года размещалась около одного из королевских дворцов. Её установка символизировала конец абсолютной монархии. Снята она была без объяснения причин, когда престол занял Рама X.

Как сообщало ИА REGNUM, в Таиланде лидеры антиправительственной акции протеста 20 сентября передали властям требования по реформе монархии. Заявление с этими требованиями глава «Объединённого фронта Таммасата» Пханатсайя Ситтхичираваннакун ранее зачитала в присутствие журналистов и начальника полиции столичного Бангкока.

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