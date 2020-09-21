Москва, , 05:50 — REGNUM Российская элита должна выкристаллизовать патриотическую часть и ускоренно начать укреплять страну для выстаивания в холодной войне, иначе горячая война неминуема, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Россию надо своевременно поворачивать стратегически в другую сторону. Это возвращение идеологии, это обоснование автономного существования вне этого слияния, потому что в существенной части андроповская элита сбрасывала эти окраины и все прочее именно для того, чтобы объединяться с Европой. Потому что возникает вопрос, зачем тогда разваливали Советский Союз? Надо покаяться? У нас не любят каяться», — заявил Кургинян.

Он еще раз подчеркнул, что Советский Союз разрушала собственная элита страны и правящая номенклатура. И сегодня эта элита никуда не делась, она воспроизводится. Ей же необходимо покаяться за содеянное и разрубить те личные семейные, деловые и прочие связи с элитами Запада, если они хотят сохранить Россию.

«Нужно начать это возращение промышленности, нет ее в том виде, в каком она должна быть, чтобы выстоять. Нужно активно вести диалог с патриотическими группами в правящей партии, нужно создавать патриотические коалиции и побеждать на выборах абсолютно честно, абсолютно прозрачно с перевесом большим. Нужно делать очень много вещей, без которых выстоять нельзя», — отметил эксперт.

Он также добавил, что если это все правильным образом сделать, то никакой войны не будет. Если успеть правильно укрепить страну, то будет холодная война с Западом, а если нет, то мы рискуем в скором времени получить горячую войну.