Москва, 21 сентября 2020, 05:50 — REGNUM Российская элита должна выкристаллизовать патриотическую часть и ускоренно начать укреплять страну для выстаивания в холодной войне, иначе горячая война неминуема, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Он еще раз подчеркнул, что Советский Союз разрушала собственная элита страны и правящая номенклатура. И сегодня эта элита никуда не делась, она воспроизводится. Ей же необходимо покаяться за содеянное и разрубить те личные семейные, деловые и прочие связи с элитами Запада, если они хотят сохранить Россию.
Он также добавил, что если это все правильным образом сделать, то никакой войны не будет. Если успеть правильно укрепить страну, то будет холодная война с Западом, а если нет, то мы рискуем в скором времени получить горячую войну.