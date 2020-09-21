Вашингтон, , 04:52 — REGNUM О 27 свидетелях, которые могут опровергнуть приписываемые президенту США Дональду Трампу некорректные высказывания в адрес ветеранов и военнослужащих Первой мировой войны сообщил сам американский лидер 21 сентября в интервью телеканалу Fox News.

Американский лидер заявил, что СМИ солгали, приписав ему «худшую ложь из всех». Она заключалась в том, что Трамп, якобы, назвал военнослужащих Первой мировой войны неудачниками. Президент США уточнил, что у него есть 27 свидетелей, которые могут подтвердить, что такого не происходило.

Напомним, в начале сентября ряд СМИ сообщил об отказе Трампа посетить кладбище в окрестностях Парижа. где похоронены американские военнослужащие, погибшие в Первой мировой войне. Также американскому лидеру приписали слова, что кладбище «набито неудачниками». Трамп опроверг эту информацию и обвинил СМИ во лжи и попытке повлиять на результаты президентских выборов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Трамп в шутку дал обещание подписать указ о запрете Джозефу Байдену быть президентом США.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп в шутку дал обещание подисать указ о запрете Байдену быть президентом