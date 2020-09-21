Омск, , 04:49 — REGNUM В Омской области с подозрением на заражение коронавирусом госпитализирован бывший губернатор региона Леонид Полежаев. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.

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«Состояние удовлетворительное. Ему оказывается вся необходимая помощь», — отметили в министерстве, уточнив, что Полежаев поступил в больницу накануне, 20 сентября.

Напомним, Леонид Полежаев впервые был назначен главой администрации региона в 1991 году. Ушёл в отставку в 2012 году.

Отметим, что по состоянию на 20 сентября в Омской области выявлено 10 249 случаев заражения коронавирусом, 8562 человека выздоровели, 268 пациентов скончались.