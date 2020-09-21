Тегусигальпа, , 03:15 — REGNUM Перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим до конца текущего года планируют власти Гондураса. Об этом 20 сентября заявил президент Республики Хуан Орландо Эрнандес в своём Twitter.

Эрнандес сообщил о телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В ходе беседы обсуждались вопросы укрепления стратегического союза обеих стран.

Президент Гондураса и премьер-министр Израиля договорились об открытии посольств в Иерусалиме и Тегусигальпе. Эрнандес выразил надежду, что этот, по его словам, «исторический шаг» будет сделан до завершения 2020 года.

Стоит отметить, что в настоящее время в Иерусалиме находятся посольства только двух стран, Гватемалы и США. Ранее ИА REGNUM сообщало о намерении Косово установить дипломатические отношения с Израилем.

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