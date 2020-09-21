Тегусигальпа, , 02:42 — REGNUM Гондурас перенесет свое дипломатическое представительство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим до конца 2020 года, заявил президент страны Хуан Орландо Эрнандес на своей странице в Twitter.

Эрнандес сообщил, что провел переговоры с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху и договорился об укреплении сотрудничества, а также о переносе посольства Гондураса в Иерусалим. В свою очередь Израиль намерен открыть свое диппредставительство в Тегусигальпе.

«Надеемся сделать этот исторический шаг до конца года, если позволит пандемия», — отметил Эрнандес.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о планах Израиля признать Косово и установить дипломатические отношения. Ожидается, что Косово откроет свое посольство в Иерусалиме.