Каракас, , 02:23 — REGNUM Для Колумбии собственный президент Иван Дуке, потерявший связь с реальностью, представляет большую опасность, чем коронавирус, считает глава Венесуэлы Николас Мадуро. Об этом он заявил 20 сентября в ходе транслировавшегося по государственному телевидению выступления.

«В Колумбии есть проблема серьёзнее, чем коронавирус. Её зовут Иван Дуке, персонаж, который потерял связь с реальностью, думающий о своих экстремистских идеях» , — сказал Мадуро, отметивший, что в Колумбии сотни людей оказались убиты, ранены или пропали без вести. Николас Мадуро , — сказал Мадуро, отметивший, что в Колумбии сотни людей оказались убиты, ранены или пропали без вести.

Напомним, в результате двух ночей протестов и беспорядков в Колумбии погибли 11 человек. В Боготе от огнестрельных ранений погибли семеро человек возрастом от 17 до 27 лет, трое человек погибли в Соача. В ходе столкновений пострадали около 200 гражданских лиц и 194 полицейских.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Колумбии Иван Дуке в ходе выступления в городе Тумако заявил, что парламентские выборы в Венесуэле, которые состоятся 6 декабря, якобы являются лишь имитацией с целью укрепить власть президента страны Николаса Мадуро.

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