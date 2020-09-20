Минск, , 23:36 — REGNUM Более 220 человек были задержаны в ходе несанкционированных акций протеста в Минске и других городах Белоруссии 20 сентября. Об этом сообщил правозащитный центр «Весна» на своем сайте.

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По данным центра, на марше оппозиции в столице были задержаны 167 человек, которые не согласны с итогами президентских выборов в стране. Согласно данным правозащитников, в регионах Белоруссии были задержаны 69 человек.

Отмечается, что из отделений милиции уже отпустили некоторых активистов.

Как передавало ИА REGNUM, 20 сентября в Белоруссии прошла очередная акция недовольных результатами выборов в стране.

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