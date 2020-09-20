Стамбул, Турция, 20 сентября 2020, 22:53 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава самопровозглашенного Косово Хашим Тачи провели переговоры в Стамбуле. Об этом сообщает в воскресенье, 20 сентября, Anadolu Ajansı.
По данным журналистов, встреча лидеров двух стран прошла в усадьбе «Вахдеттин».
О том, какие вопросы обсуждали Эрдоган и Тачи, пока не сообщается.
Как передавало ИА REGNUM, 16 сентября глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер Германии Ангела Меркель провели переговоры по Восточному Средиземноморью.
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