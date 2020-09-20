Токио, , 22:13 — REGNUM Премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон 20 сентября провели телефонные переговоры, в ходе которых договорились об укреплении сотрудничества. Об этом сообщает телеканал NHK.

Моррисон поздравил Сугу со вступлением в должность премьер-министра Японии и выразил надежду поддержание хороших отношений между двумя странами.

Суга также выразил желание построить хорошие отношения с Моррисоном и ещё больше укрепить двусторонние связи.

Лидеры согласились также с необходимостью продолжать работу над обеспечением «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», признав, что являются «стратегическими партнёрами».

Суга попросил власти Австралии продолжить сотрудничество в расследовании похищения Северной Кореей японских граждан в 1970-х и 1980-х годах. Такую же просьбу Суга выразил президенту США Дональду Трампу в телефонном разговоре, который состоялся в этот же день.

Моррисон также выразил благодарность береговой охране Японии за спасение двух австралийцев, членов экипажа грузового судна, которое в начале этого месяца перевернулось у острова на юго-западе Японии.