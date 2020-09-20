Вашингтон, , 21:47 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подпишет указ, разрешающий введение санкций за проведение оружейных сделок с Ираном, 21 сентября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя администрации США высокого ранга.

Отмечается, что в указе главы Белого дома будет дано широкое толкование понятия «обычные вооружения».

Так, в этот список могут быть включены быстроходные катера и печатные платы, которые используют в системах наведения баллистических ракет.

По словам собеседника издания, под ограничения подпадут более 20 лиц и компаний, причастных, как считают в Вашингтоне, к ядерной и ракетной программам, а также программе по обычным вооружениям Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, при предыдущем президенте США Бараке Обаме была заключена ядерная сделка с Ираном, которая привела к снятию режима международных санкций с этой страны.

Однако с приходом к власти в США Дональда Трампа политика Вашингтона в отношении Тегерана резко поменялась. США вышли из ядерной сделки в одностороннем порядке и восстановили свои санкции против Ирана. Теперь же Вашингтон вероломно требует восстановить санкции ООН против Ирана.

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