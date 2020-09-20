Москва, , 21:07 — REGNUM Соединенные Штаты не будут вывозить своё ядерное оружие из европейских стран, заявил специальный представитель главы Белого дома по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Так, отвечая на вопрос «Коммерсанта» о том, готов ли Вашингтон согласиться на вывоз ядерного оружия из Европы, спецпредставитель сказал, что «нет, этого мы делать не будем».

«Мы чрезвычайно серьёзно относимся к позиции российской стороны и считаем важным вести профессиональный диалог по вопросам, вызывающим совместную обеспокоенность», — вместе с тем добавил он

Как сообщало ИА REGNUM, специальный представитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон предложил Москве подготовить меморандум по вооружениям, который не требует ратификации, а в будущем приведёт к рамочной концепции и полноценному многостороннему договору.

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