Минск, , 20:28 — REGNUM 20 сентября в Минске и других городах Белоруссии в ходе несанкционированных акций протеста были задержаны более 140 человек. Об этом сообщил правозащитный центр «Весна» на своем сайте.

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По данным центра, на марше оппозиции в столице были задержаны 90 человек, которые не согласны с итогами президентских выборов в стране. В регионах Белоруссии, согласно данным правозащитников, были задержаны более 50 человек.

Отмечается, что часть активистов уже отпустили из отделений милиции.

Как передавало ИА REGNUM, 20 сентября пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила, что в Минске сотрудники правоохранительных органов задержали более 10 человек, которые участвовали в несанкционированных протестных акциях.

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