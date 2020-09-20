Вашингтон, , 20:12 — REGNUM Специальный представитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон предложил Москве подготовить меморандум по вооружениям, который не требует ратификации, а в будущем приведёт к рамочной концепции и полноценному многостороннему договору.

По его словам, то, что предлагает Вашингтон на данном этапе, не является договором, требующим ратификации Сената.

«Но мы рассчитываем, что на базе этого возникнет рамочная концепция, которая в конечном итоге преобразуется в полноценный договор», — сказал он в интервью «Коммерсанту».

Он также добавил, что будущий договор должен стать многосторонним и предполагать участие Китая. В случае, если такое соглашение на уровне глав государств будет достигнуто, Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) будет продлён на срок менее пяти лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что администрация нынешнего президента США Дональда Трампа планирует выйти из Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, позволив истечь сроку его действия и не продлевая его.

Напомним, подписанный в 2010 году российско-американский Договор о СНВ истекает в 2021 году. Россия призывает США не затягивать с продлением договора.

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