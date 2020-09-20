Москва, , 19:50 — REGNUM В Москве у здания посольства Белоруссии сотрудники полиции задержали порядка 10 человек, передает 20 сентября корреспондент ИА REGNUM.

У здания посольства собрались несогласные с результатами президентских выборов в Белоруссии, которые состоялись 9 августа. Всего на акции собрались около 100 человек. После проверки документов сотрудники правопорядка освободили некоторых участников.

Напомним, сегодня, 20 сентября, в Минске проходит очередная акция недовольных результатами выборов в Белоруссии. В центральной части города в связи с этим находятся силовики и стянута спецтехника.

Около резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко, которая находится недалеко от площади Государственного флага и национального выставочного центра «БелЭкспо», полностью блокировано движение транспорта.