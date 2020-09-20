Вашингтон, , 19:36 — REGNUM Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп опережает по уровню поддержки своего соперника на предстоящих выборах Джо Байдена от Демпартии на 8%. Об этом свидетельствуют результаты общественного мнения, проведенного по заказу NBC и The Wall Street Journal.

Дональд Трамп и Джо Байден Андрей Черкасский © ИА REGNUM

Так, 51% опрошенных готовы проголосовать за Байдена, если бы выборы проходили сейчас. Ещё 43% респондентов отдали бы свои голоса действующему президенту Трампу. Разрыв сократился на один процентный пункт за месяц, говорится в исследовании.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента США назначены на 3 ноября 2020 года. Основные претенденты на этот пост — действующий глава Белого дома Дональд Трамп и представитель демократической партии, бывший вице-президент США Джозеф Байден.

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