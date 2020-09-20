Киев, , 19:13 — REGNUM Председатель партии «Сила и честь» Игорь Смешко, ранее возглавлявший Службу безопасности Украины (СБУ), стал кандидатом в мэры Киева. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба политсилы.

«Игорь Смешко стал кандидатом от партии на должность мэра столицы Украины», — отмечается в сообщении.

Кроме того, список партии на выборах в Киевсовет возглавил также Смешко.

Как передавало ИА REGNUM, 17 сентября в отчёте социологической группы «Рейтинг» отмечалось, что точная дата проведения местных выборов на Украине известна 35% опрошенных.

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