Токио, , 19:04 — REGNUM Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Ёсихидэ Суга 20 сентября в ходе телефонного разговора пришли к обоюдному согласию о дальнейшем укреплении американо-японского союза, сообщает агентство Jiji Press.

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Лидеры двух стран продолжат сотрудничество в области безопасности и совместную работу по борьбе с пандемией коронавируса. Это был первый телефонный разговор Трампа и Суги после смены правительства в Японии.

В ходе телефонного разговора, длившегося 25 минут, Суга заявил, что американо-японский альянс является «краеугольным камнем мира и стабильности в регионе».

Трамп заявил, что альянс следует укрепить ещё больше и что премьер-министр Японии может звонить ему «24 часа в сутки».

Лидеры двух стран также обсудили ситуацию вокруг Северной Кореи и пандемию коронавируса. Они договорились о сотрудничестве в разработке и распространении вакцины и лечения от COVID-19.

По словам японского правительственного чиновника, Суга попросил Трампа продолжить поддержку в стремлении Японии вернуть на родину граждан, похищенных северокорейскими агентами в 1970-х и 1980-х годах.